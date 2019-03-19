شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات فسيولوجية لنجوم الإسماعيلى غداً بفرمان من سيدومير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى لقياسات شاملة بداية من غد الأربعاء بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى، وستكون تحت إشراف الجهاز الطبى الذى يرأسه الدكتور صالح الشامى.

وستكون القياسات الفسيولوجية من أجل تشخيص نقاط الضعف لدى كل لاعب، والعمل على علاجها بشكل سريع، وقياس مستوى القوة العضلية والمرونة، ووزن الدهون ونسبتها وتوزيعها فى اجزاء الجسم، بالإضافة للعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين وتوزيعهم داخل الجسم.

كما ستتطرق القياسات لعمل رسم للقلب وللرئتين وتحاليل دم، فضلا عن تحديد الوزن المثالى لكل لاعب.

واستغل جهاز الدراويش فترة التوقف من أجل إجراء تلك القياسات للاطمئنان على صحة كل لاعب، حيث يستعد الفريق لملاقاة إنبى نهاية مارس الجارى فى إطار الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى.