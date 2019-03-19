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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فرحة نجوم الكرة بانتظار الـ"نونو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر فرحة الرزق بالأطفال الذين هم سند الحياة لآبائهم، فنجد أن الأب والأم دائمًا ما ينتظرون انتهاء الـ9 أشهر بفارغ الصبر لقدوم المولود.
ونجوم الكرة لا يختلفون عن غيرهم ، فنجد أكثر من لاعب أظهر فرحته برفقة زوجته بانتظار المولود الجديد على السوشيال ميديا.
ونرصد لقطات لفرحة نجوم الكرة فى انتظار الـ"نونو" بالصور التالية:
محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق والوحدة السعودى الحالى وزوجته حنين
أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة وزوجته
أحمد عادل عبد المنعم وزوجته
عماد متعب نجم الأهلى السابق وزوجته يارا نعوم
عمر السعيد لاعب الزمالك و زوجته ساندى
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