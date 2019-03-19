شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يستعلم عن أسباب استبعاده فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعلم أحمد فتحى نجم دفاع النادى الأهلى من الجهاز الفنى لفريقه بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتي، عن أسباب استبعاده من الحسابات الفنية، وغيابه عن التشكيل الأساسى رغم عودته من الإصابة فى العضلة الأمامية منذ فترة ليست بالقصيرة.

ولم يتعود أحمد فتحى على الجلوس احتياطيًا منذ بدء مشواره الكروى الحافل بالإنجازات والبطولات سواء مع الأهلى أو المنتخب، فى الوقت الذى قام أحمد فتحى بالتجديد للأهلى بعد التأكيد له على الحاجة الشديدة لخدماته الفنية، ليضحى اللاعب الملقب بالجوكر بالعديد من الإغراءات الخليجية، ويفضل البقاء داخل القلعة الحمراء لمدة موسمين إضافيين.

ورفض أحمد فتحى التحدث فى الأمر قبل مواجهة شبيبة الساورة المرتقبة التى أقيمت مساء السبت الماضي، والتى كان لزامًا على الفريق الأحمر الفوز بها لضمان التأهل لدور الثمانية، ليقرر اللاعب بعد انتهائها التحدث فى الأمر، خاصة أن هناك متسعًا من الوقت قبل مواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

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من جانبه يدرس الجهاز الفنى للأهلى بالفعل إعادة فتحى للتشكيلة الأساسية ولو فى مركز آخر غير الظهير الأيمن، الذى يقدم فيه محمد هانى مستويات ممتازة، وذلك للاستفادة من قدراته البدنية والفنية الكبيرة خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المواجهات القوية التى تحتاج لاعبين يملكون خبرات كبيرة على شاكلة أحمد فتحي.