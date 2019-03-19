موعد مباراة الزمالك والمقاولون.. والقنوات الناقلة.. وغياب نجم الفريق الأبيض.. والتشكيل المتوقع

كتب: ضياء السقا

يستضيف المقاولون العرب، نظيره الزمالك، على ملعب بترو سبورت، في السابعة مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء منتشيا بتأهله لربع النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأتي المباراة قبل أيام من مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها 30 مارس الجاري.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 52 نقطة، من 21 مباراة، فيما يمتلك المقاولون 34 نقطة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك المتوقع

يغيب عن الفارس الأبيض المهاجم خالد بوطيب وذلك بسبب انضمامه لقائمة المنتخب المغربي.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس، المدير الفني للزمالك، اللقاء بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وساسي

وسط الهجوم: أحداد، أوباما، زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات الدوري على قنوات النيل للرياضة وأون سبورتس.