"اللجوء للقانون".. أول تعليق من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
علق أحمد حسام ميدو المدير الفني المقال من تدريب الوحدة، على قرار إدارة النادي السعودية بإقالته.
وقدم ميدو الشكر لجمهور الوحدة، مؤكدًا أنه تحمل المسؤولية في ظروف صعبة.
وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "شكرًا إدارة الوحدة.. شكرًا جمهور الوحدة.. تحملت المسئولية في ظروف صعبة.. واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداءً متميزًا أشاد به الجميع".
وأضاف ميدو: "أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".
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