رسميا.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق.

وأعلن الوحدة قراره، من خلال حسابه على تويتر: "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

كانت أزمة نشبت بسبب قيام ميدو بسب أحد الجماهير عبر تويتر، بعد مطالبة الأخير برحيله عن الفريق.

وعاد ميدو للإعلان عن سرقة حسابه على تويتر، قبل أن يتم استرداده.

وكان ميدو عمل مستشارا فنيا بالوحدة في ديسمبر الماضي، وبعد خسارة الوحدة بالأسبوع الـ13 تم إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، ليتولى ميدو المسؤولية بشكل مؤقت.

وبعد توالي النتائج الإيجابية مع الفريق قرر مجلس الوحدة الإبقاء على ميدو مدربا دائما للفريق.

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ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

ونال ميدو جائزة أفضل مدرب في الأسبوع مرتين بالجولة الـ15، والجولة الـ23.

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