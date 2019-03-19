ليستر يمدد عقد قائده مورغان حتى 2020

قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين إنه مدد عقد المدافع ويس مورغان لعام آخر، ليبقى في النادي حتى نهاية موسم 2019-2020.

ويرتدي مورغان “35 عاما” شارة قيادة الفريق منذ قرابة سبع سنوات وخاض مباراته 700 مع الفريق الأول في الفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي يوم السبت. وفاز مورغان مع ليستر بلقب الدوري الممتاز في 2016.

وقال مورغان في بيان: التمديد يعني لي الكثير. شهدت مسيرتي مع الفريق صعودا وهبوطا، وكنت مع النادي في قلب الأحداث منذ البداية .وتابع قلب الدفاع القادم من جاميكا: تمديد بقائي هنا يعني لي الكثير والسعادة لا تسعني. أتوقع مستقبلا مشرقا لليستر سيتي.

وانضم مورغان إلى ليستر في 2012 وشارك في جميع مبارياته خلال موسم فوزه باللقب في 2015-2016 واختير ضمن فريق العام في الدوري الممتاز وقتها.