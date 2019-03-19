رونالدو يغيب عن معسكر منتخب بلاده

بدأ المنتخب البرتغالي لكرة القدم معسكره بمدينة أويراس الرياضية بالعاصمة لشبونة، في غياب نجمه وقائده كريستيانو رونالدو.

وحصل مهاجم يوفنتوس الإيطالي على إذن بالغياب عن تدريب المنتخب الأول، الذي يأتي في بداية استعدادات بطل أوروبا لبدء التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020) أمام أوكرانيا وصربيا في 22 و25 من الشهر الجاري في لشبونة.

وشارك في التدريب 15 لاعباً من إجمالي 25 شملتهم القائمة التي أعلنها المدرب المخضرم فيرناندو سانتوس، في الوقت الذي أجرى فيه ثلاثي الدوري الإسباني، ويليام كارفاليو (ريال بيتيس) وغونزالو غويديس (فالنسيا) وأندريه سيلفا (إشبيلية) تدريبات استشفائية.

يذكر أن هذا هو الظهور الأول لـ’الدون’ مع المنتخب البرتغالي منذ مونديال روسيا 2018 الصيف الماضي.

وتقع البرتغال ضمن المجموعة الثانية في التصفيات القارية إلى جانب لوكسمبورغ وليتوانيا وأوكرانيا وصربيا، إذ تسعى للتأهل للنهائيات من أجل الدفاع عن لقبها، الأول في تاريخها، الذي حققته قبل 3 سنوات في فرنسا.