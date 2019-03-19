رياضة | عاجل.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو نادي الوحدة السعودي إقالة المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق في الفترة الحالية.

وأثار ميدو الجدل في الأيام الماضية عقب تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدة والنصر تجاه المدافع المعار من النصر عبدالإله العمري بعدما أتهمه بالتخاذل في المباراة التي جمعت الفريقين لصالح فريقه السابق.

كما قام ميدو عبر الحساب الرسمي له بالتعدي لفظا على أحد مشجعي نادي الوحدة، قبل أن يعود المدير الفني ويشير إلى أن حسابه كان مخترقا.

ويحتل الوحدة الآن المركز السادس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.