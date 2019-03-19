رياضة | إستوديانتس يتخطى هوراكان في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إستوديانتس يتخطى هوراكان في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب إستوديانتس لابلاتا على مضيفه هوراكان (1-0)، فجر الثلاثاء في المرحلة الـ23 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

ويدين إستوديانتس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب ماتياس بليجريني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (29).

الفوز رفع رصيد إستوديانتس، إلى 28 نقطة في المركز الـ15، وتوقف رصيد هوراكان عند 32 نقطة بالمركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل بانفيلد مع ضيفه جودوي كروز (2-2).

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تقدم خوان لوسيرو بهدف لجودوي كروز في الدقيقة (9)، ثم تعادل جوليان كارانزا لبانفيلد في الدقيقة (20).

وقبل 4 دقائق من نهاية المباراة، سجل كارانزا الهدف الثاني له ولبانفيلد، لكن بعدها بدقيقتين فقط أحرز فابيان هينريكي هدف التعادل القاتل لجودوي كروز.

ورفع بانفيلد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ14، بفارق نقطة واحدة عن جودوي كروز صاحب المركز الـ16.