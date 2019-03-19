رياضة | إبراهيموفيتش: رفضت مانشستر سيتي لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش: رفضت مانشستر سيتي لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، أنه رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي في عام 2010.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية: "في 2010 عندما كنت في برشلونة، حصلت على عرض لارتداء قميص مانشستر سيتي، رفضت عرض الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السيتي آنذاك، من أجل رغبتي في البحث عن السعادة عقب تجربة برشلونة".

وتابع إبراهيموفيتش: " كنت سعيدا في مدينة ميلانو قبل انتقالي إلى برشلونة، وأدرك أن عودتي إلى نفس المدينة بقميص ميلان ستجعلني سعيدا، بينما الانتقال إلى مانشستر كان تحديا مختلفا".