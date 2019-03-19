رياضة | السيسي يكرم بطلي الخماسي الحديث ضمن شباب المبدعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يكرم بطلي الخماسي الحديث ضمن شباب المبدعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، هايدي عادل وأحمد أسامة الجندي ضمن شباب المبدعين في ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.

وجاء تكريم رئيس الجمهورية لبطلي الخماسي الحديث بعد حصولهما معًا على ذهبية الزوجي المختلط و حصول الجندي على ذهبية الفردي للرجال بكأس العالم المرحلة الاولى الذي أقيم مؤخراً بالقاهرة.

بالإضافة إلى تتويج الجندي خلال العام الماضي بذهبيات بطولة العالم للشباب وبطولة العالم للناشئين وأولمبياد الشباب وحصوله على لقب أفضل لاعب ناشئ في العالم من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وحصوله على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضى.

وأيضا تتويج هايدي عادل بذهبية بطولة أفريقيا للخماسي الحديث وتأهلها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠.