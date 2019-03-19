رياضة | نجم ليفربول خارج حسابات سويسرا في تصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول خارج حسابات سويسرا في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن شيردان شاكيري، لاعب الوسط، سيغيب عن مباراتي بلاده، في تصفيات بطولة أوروبا 2020، أمام جورجيا والدنمارك، بسبب إصابة في الفخذ.

وقال الاتحاد السويسري، في بيان: "لاعب الوسط المهاجم، يعاني من التهاب مؤلم في الفخذ".

وغاب لاعب ليفربول البالغ عمره 27 عاما، عن المران اليوم الاثنين، حيث خضع لفحوصات في مستشفى بزيورخ.

وسيعلن فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب سويسرا، عن اللاعب البديل غدا الثلاثاء، للعب في ضيافة جورجيا بالتصفيات الأوروبية، السبت المقبل، قبل استضافة الدنمارك بعدها بثلاثة أيام.