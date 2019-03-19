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رياضة | نيمار ومبابي يصدمان ريال مدريد

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حسمت تقارير صحفية موقف ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي ونيمار جونيور، من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وفقا لـESPN، فإن مصادر بالنادي الباريسي، أكدت للشبكة، أن المقربين من نيمار ومبابي أكدا لسان جيرمان أنهما لن يرحلا عن حديقة الأمراء في الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة أن ريال مدريد مهتم بضم الثنائي، خاصة بعد خروج سان جيرمان من أمام مانشستر يونايتد.

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