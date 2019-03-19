رياضة | برشلونة يتحرك رسميا لضم صفقة هجومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك رسميا لضم صفقة هجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة اجتمع بالفعل مع محيط وبيئة اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في الأسبوع الماضي من أجل نقله للكامب نو في الميركاتو الصيفي.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو لإذاعة RAC1 الإسبانية: في الأسبوع الماضي ، كان هناك إجتماع قمة بين مسؤولي برشلونة و محيط اللاعب يوفيتش في ميلانو.

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وأضاف: أظهر برشلونة لهم الرغبة في التوقيع معه، وأن يوفيتش الخيار الأول لتعزيز خط الهجوم.

وتابع: اللاعب لديه عروض أيضًا من أندية كبرى في البريميرليج وبايرن ميونيخ ، ولن يغادر آينتراخت فرانكفورت بأقل من 60 مليون يورو.

جدير بالذكر أن إجتماع مسؤولي برشلونة ومحيط اللاعب يوفيتش كان في ميلانو يوم الخميس الماضي ، وهو اليوم الذي فاز فيه آينتراخت فرانكفورت على إنتر ميلان بهدف نظيف من توقيع يوفيتش ليتأهل الفريق الألماني للدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي.