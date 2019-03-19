رياضة | مفاجأة مدوية بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان ينتظر ريال مدريد من أجل العودة مرة أخرى للعب في الليجا.

وتداولت وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة خبر أن نيمار سيظل ضمن أولويات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الملكي ، ويفكر بيريز جديًا في التنازل عن تيبو كورتوا لباريس بالإضافة لمبلغ كبير دون الكشف عن قيمته من أجل الحصول على توقيع نيمار ونقله إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وعنونت صحيفة البرنابيو الإسبانية غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الثلاثاء: نيمار ينتظر مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار لديه رغبة واضحة في مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا ، لكنه لا يرى أن عودته إلى برشلونة ممكنة ، ولذلك يأمل في الانتقال لريال مدريد.

وازدادت رغبة نيمار في ترك باريس بالصيف القادم بعد الخروج الكارثي للفريق الباريسي من دوري أبطال أوروبا أثر الخسارة المذلة على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في دور الـ16 ، وسيكون ريال مدريد المرشح الأول للظفر بخدماته في الصيف.