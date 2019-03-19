رياضة | لايتنينج يحسم لقب الدور التمهيدي بدوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايتنينج يحسم لقب الدور التمهيدي بدوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز تامبا باي لايتنينج لأول مرة بلقب الدور التمهيدي في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، بتفوقه 4-1 على أريزونا كويوتس.

وبعد التعادل 1-1 سجل فيكتور هدمان هدف التقدم لتامبا باي في الدقيقة الأولى من الشوط الثالث.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف لايتنينج هدفين بواسطة أنطوني سيريلي وياني جورد.

وكان ستيفن ستامكوس (29 عاما) أحرز الهدف الأول لتامبا باي ورفع رصيده إلى 34 هدفا ليحطم الرقم القياسي من الأهداف في الدور التمهيدي.

وأصبح لايتنينج ثاني أسرع فريق على الإطلاق يضمن الفوز بلقب الدور التمهيدي بعد خوض 73 مباراة بينما فعلها ديترويت رد وينجز في موسم 1995-1996 في 71 مباراة.