رياضة | خطة الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل مباراتي المقاولون والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل مباراتي المقاولون والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بصرف مكافآت التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية، للاعبي الفريق الأبيض، لتحفيزهم قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والمقاولون على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبي أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري المتناز نهاية شهر مارس الجاري وبالتحديد يوم 30.