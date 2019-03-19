رياضة | هيت يتفوق على ثاندر في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيت يتفوق على ثاندر في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل ميامي هيت غياب راسل وستبروك، وفاز 116-107 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الإثنين.

وتألق البديل جورادن دراجيتش وأحرز 26 نقطة، بفضل ست رميات ثلاثية، كما أحرز دوين ويد 25 نقطة في مباراته الأخيرة في ضيافة أوكلاهوما سيتي.

وكان ويد ساعد هيت على الفوز في الدور النهائي للدوري 2012 على حساب ثاندر.

كما أحرز جيمس جونسون 14 نقطة بعد المشاركة كبديل ليتفوق بدلاء هيت 67-10 على بدلاء ثاندر.

Advertisements

ومرر دراجيتش 11 كرة حاسمة أيضا.

وسجل كيلي أولينيك 18 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليساعد ميامي على تحقيق فوزه السابع في تسع مباريات.

وافتقد أوكلاهوما سيتي وستبروك بسبب الإيقاف، بعدما وصل إلى الخطأ الفني 16 هذا الموسم خلال الهزيمة أمام جولدن ستيت واريورز يوم السبت.

وتصدر بول جورج قائمة المسجلين في ثاندر برصيد 31 نقطة، كما استحوذ على تسع كرات مرتدة فيما أضاف جيريمي جرانت 27 نقطة.

ولم يظهر ثاندر أي تأثر في البداية بغياب وستبروك بعدما سجل أول 13 نقطة في اللقاء، لكن هيت تعافى بعد ذلك.