رياضة | المكافآت سلاح المقاولون لتخطي عقبة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكافآت سلاح المقاولون لتخطي عقبة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب صرف مكافأت فورية قدرها 20 ألف جنيه في حالة الفوز على الزمالك في الدوري العام.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على استاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري العام.

ويسعى المقاولون العرب إلى تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء ومواصلة نتائجه الإيجابية للحفاظ على فرصه في المنافسة على مركز بالمربع الذهبي.

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