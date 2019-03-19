رياضة | المكافآت سلاح المقاولون لتخطي عقبة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكافآت سلاح المقاولون لتخطي عقبة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب صرف مكافأت فورية قدرها 20 ألف جنيه في حالة الفوز على الزمالك في الدوري العام.
ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على استاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري العام.
ويسعى المقاولون العرب إلى تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء ومواصلة نتائجه الإيجابية للحفاظ على فرصه في المنافسة على مركز بالمربع الذهبي.
أزمة في الأهلي بسبب وليد أزارو
تسيطر حالة من الغضب على وليد أزارو مهاجم الأهلي بسبب تجاهل الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد عودته من الإصابة.
ويخشى المهاجم المغربي من استمرار تجاهله استبعاده من التشكيلة الأساسية للأهلي وهو ما سيعقّد موقفه من الانضمام إلى المنتخب المغربي قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية.
ويتمنى اللاعب العودة إلى تشكيل الأهلي في المباريات القادمة، أملاً فى العودة لقائمة منتخب بلاده التى ستخوض بطولة الأمم الأفريقية.
عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون
استقر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على الدفع بعمر السعيد لقيادة هجوم الأبيض أمام المقاولون في الدوري العام.
ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب غدا على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري العام.
ويغيب عن الزمالك في أمام المقاولون العرب المغربى خالد بوطيب نظرا لانضمامه لمنتخب بلاده، على أن ينضم للزمالك قبل قمة الدورى أمام الأهلى يوم 30 مارس الحالى.
نجم الأهلي على أعتاب الدوري الفنلندي
اقترب مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر من الانضمام إلى الدوري الفنلندي خلال الفترة القادمة، بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودي.
وينتظر مؤمن زكريا وصول عرضا رسميا من أحد الفرق الفنلندية خلال الساعة القليلة القادمة للانضمام إليها لمدة 6 شهور قبل أن يعود إلى صفوف النادي الأهلي.
يذكر أن فسخ نادي أحد السعودي تعاقده مع مؤمن زكريا بعد أيام من إتمام تعاقده مع اللاعب على خلفية الأزمة التي نشبت بين مؤمن واحد المسؤولين بالنادي السعودي.
"لارساتي" يجهز نجم الأهلي لقمة الزمالك
يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، إلى تجهيز الأنجولي جيرالدو مهاجم المارد الأحمر لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 يناير الجاري.
وغاب "جيرالدو" عن الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري نظراً لعدم قيده فى القائمة الافريقية.
ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تأهيليا للاعب استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.