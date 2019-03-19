رياضة | أزمة في الأهلي بسبب وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي بسبب وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيطر حالة من الغضب على وليد أزارو مهاجم الأهلي بسبب تجاهل الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد عودته من الإصابة.

ويخشى المهاجم المغربي من استمرار تجاهله استبعاده من التشكيلة الأساسية للأهلي وهو ما سيعقّد موقفه من الانضمام إلى المنتخب المغربي قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية.

ويتمنى اللاعب العودة إلى تشكيل الأهلي في المباريات القادمة، أملاً فى العودة لقائمة منتخب بلاده التى ستخوض بطولة الأمم الأفريقية.

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