رياضة | عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على الدفع بعمر السعيد لقيادة هجوم الأبيض أمام المقاولون في الدوري العام.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب غدا على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري العام.

ويغيب عن الزمالك في أمام المقاولون العرب المغربى خالد بوطيب نظرا لانضمامه لمنتخب بلاده، على أن ينضم للزمالك قبل قمة الدورى أمام الأهلى يوم 30 مارس الحالى.

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