رياضة | عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على الدفع بعمر السعيد لقيادة هجوم الأبيض أمام المقاولون في الدوري العام.
ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب غدا على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري العام.
ويغيب عن الزمالك في أمام المقاولون العرب المغربى خالد بوطيب نظرا لانضمامه لمنتخب بلاده، على أن ينضم للزمالك قبل قمة الدورى أمام الأهلى يوم 30 مارس الحالى.
نجم الأهلي على أعتاب الدوري الفنلندي
اقترب مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر من الانضمام إلى الدوري الفنلندي خلال الفترة القادمة، بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودي.
وينتظر مؤمن زكريا وصول عرضا رسميا من أحد الفرق الفنلندية خلال الساعة القليلة القادمة للانضمام إليها لمدة 6 شهور قبل أن يعود إلى صفوف النادي الأهلي.
يذكر أن فسخ نادي أحد السعودي تعاقده مع مؤمن زكريا بعد أيام من إتمام تعاقده مع اللاعب على خلفية الأزمة التي نشبت بين مؤمن واحد المسؤولين بالنادي السعودي.
"لارساتي" يجهز نجم الأهلي لقمة الزمالك
يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، إلى تجهيز الأنجولي جيرالدو مهاجم المارد الأحمر لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 يناير الجاري.
وغاب "جيرالدو" عن الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري نظراً لعدم قيده فى القائمة الافريقية.
ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تأهيليا للاعب استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.
حقيقة إصابة حارس منتخب مصر بالرباط الصليبي
نفى خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي إصابة عامر عامر حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقال "مهدي" في تصريحات صحفية، إن الحارس الدولي يعاني من كدمة قوية في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب مساء أمس الإثنين.
وأضاف، أن الحارس سيخضع لبعض الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابة عن الملاعب في الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم السبت المقبل.
هاني العجيزي: الأهلي الأقرب للدوري
يرى هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن فريق الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم رغم أن الزمالك يتصدر الجدول.
قال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن الاهلي عائد بقوة ويتسم بأنه فريق قادر على العودة سريعًا بعد التعثرات التي يمر بها.
تابع أن الزمالك مستقر فنيًا وإداريًا وهذا سبب واضح للمستوى المميز للأبيض هذا الموسم، لكن الفريق يعاني من أزمة فنية معينة، ظهرت في لقاء نصر حسين داي أول أمس، حيث كان الفريق بإمكانه إنهاء اللقاء لكنه فشل في ذلك.