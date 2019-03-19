شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل مغارة ذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، معسكرًا مغلقا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الغد أمام المقاولون، بعدما رفض المدرب السويسرى منح اللاعبين راحة أمس الأثنين وخاض الفريق التدريبات بشكل طبيعى عقب العودة فى السادسة والنصف صباحا من الجزائر، وسيواصل الأبيض تدريباته اليوم على ملعبه قبل الدخول فى المعسكر المغلق، استعدادا لمواجهة الغد.

كما قرر المدير الفنى للزمالك التراجع عن سياسة التدوير أمام المقاولون العرب، نظرًا لأهمية المباراة، وذلك فى إطار الحفاظ على الانسجام أمام ذئاب الجبل، وبذلك سيكون التغير الوحيد فى التشكيلة البيضاء هو مشاركة عمر السعيد بدلا من المغربى خالد بوطيب، واستمرار نفس العناصر التى شاركت مؤخرًا أمام الفريق الجزائرى، باستثناء تغير أخر يدرسه جروس خلال الوقت الحالى ولكن لم يستقر حتى الآن على تطبيقه من عدمه وهو عودة محمود كهربا للتشكيلة الأساسية، بعدما أشركه كبديلا فى أخر مباراتين للفريق فى الكونفدرالية أمام جورماهيا ونصر حسين داى، وجهزه بأفضل صورة من أجل عودته للتشكيلة الأساسية، إلا أن جروس حتى الآن لم يستقر حول هذا التغير سواء بالدفع بكهربا فى تشكيلة الغد أو مواصلة الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء واستغلاله كورقة رابحة.