أخبار الزمالك يوم 19-3-2019 فرصة أخيرة لـ محمد إبراهيم...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض تدريبات الفريق فى الخامسة من مساء امس على ملعب النادى بعد العودة للقاهرة من الجزائر.

أخبار الزمالك 19-3-2019 الجهاز الفني يرفض منح راحة للاعبه

رفض الجهاز الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام غدًا الأربعاء، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الجزائر فى السادسة والنصف من صباح امس بعد خوض مباراة نصر حسين داى الجزائرى وقام عدد من جماهير الزمالك باستقبال بعثة الفريق فى مطار القاهرة واحتفلت معهم بالتأهل لدور الثمانية فى الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الجزائرى بدون أهداف فى المباراة، التى أقيمت فى ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

وسيواجه الزمالك فى ربع نهائى الكونفدرالية، أحد أندية حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض فى مرحلة المجموعات.

جروس يصرح بأنه لابد من تطوير أداء الزمالك

شملت أخبار الزمالك يوم 19-3-2019 عن تأكيد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أن الجهاز الفنى والفريق أغلق ملف بطولة الكونفدرالية فى الوقت الحالى بعد التأهل للدور ربع النهائى وسيتم الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب بالدورى المقرر لها غدًا.

وقال جروس فى تصريحات صحفية، إن الفريق حقق المطلوب بالتأهل ولكنه يسعى لمواصلة المنافسة فى مختلف المسابقات التى يشارك بها.

وتابع المدير الفنى للزمالك: "راض عن الصعود بالتأكيد ولكن الأداء يجب أن يتطور فى الفترة القادمة وهو ما يسعى له الجهاز الفنى، واللعب خارج الأرض مثل داخل الأرض لأن الفترة القادمة ستكون أكثر صعوبة بالبطولة الكونفدرالية".

واختتم جروس تصريحاته، مؤكدًا أنه سعيد باكتمال صفوف الفريق خاصة وأن الزمالك يلعب جميع مبارياته حتى نهاية الموسم بهدف تحقيق الفوز محليا وأفريقيا.

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أخبار الزمالك يوم 19-3-2019 الابيض يدرس شراء طائرة خاصة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادى الزمالك السابق والمصاحب لبعثة الفريق الأبيض بالجزائر، أن الفريق يسعى الى الفوز بكل البطولات التى يشاركون فيها، مشددًا على أن الفريق بحاجة الى التماسك أكثر لحسم التتويج فى أى مسابقة.

أضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "سأتقدم بمقترح على مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور بالمشاركة فى شراء طائرة خاصة للفريق مع شركة الطيران التى تتعاون حاليا مع النادى على أن يتم وضع شعار النادى عليها كواحدة من أقوى المفاجآت السعيدة للجماهير.

وقال ان المقترح يهدف الى تخفيف أعباء تذاكر الطيران المتتالية من خلال استثمار الأموال بالكامل وتجميعها للمشاركة فى شراء الطائرة أو المشاركة فيها.

عمر السعيد يقود هجوم الزمالك امام المقاولون

وفي أخبار الزمالك يوم 19-3-2019 انه استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على قيادة عمر السعيد لخط الهجوم الفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون، نظرًا لسفر المغربى خالد بوطيب للانضمام إلى منتخب بلاده؛ لارتباطه بمواجهتى ملاوى فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، بجانب مباراة ودية أمام الأرجنتين على أن يعود عقب لقاء التانجو من أجل الانضمام للزمالك قبل قمة الدورى أمام الأهلى يوم 30 مارس الجارى.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مع المقاولون العرب غدًا، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز فى البطولة التى يتصدرها الزمالك برصيد 52 نقطة.

وكان خالد بوطيب قد قاد هجوم الزمالك الأحد أمام نصر حسين داى الجزائرى فى اللقاء الذى أقيم على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى وتأهل الزمالك على إثره لربع نهائى البطولة متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط ثم غادر بوطيب للانضمام إلى منتخب بلاده.

أخبار الزمالك يوم 19-3-2019 عن منح محمد ابراهيم الفرصة الاخيرة

استقر مسئولو الزمالك على منح محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، فرصة أخيرة من أجل تمديد عقده خلال الفترة الجارية، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب قد رفض تمديد التعاقد خلال شهر يناير الماضى، ما أدى إلى تعثر إعارته إلى الإسماعيلى ثم خرج من الحسابات الفنية للمدير الفنى للفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق محمد إبراهيم وظهوره بمستوى جيد خلال مشاركاته مع فريق الشباب بالزمالك فى بطولة الجمهورية، خاصة فى أخر مباراتين أمام الأهلى والإسماعيلى فى البطولة، وحرص جهاز الأبيض على متابعة حالة اللاعب خلال المشاركات مع فريق الشباب من أجل الاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من مسألة تمديد التعاقد مع النادى؛ خاصة أن مرتضى منصور، رئيس النادى، أوضح أنه يريد الاحتفاظ بمحمد إبراهيم داخل القلعة البيضاء، ويرى أنه من المواهب الكبيرة التى يجب استغلالها لصالح الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيبحث مسئولو الزمالك مع محمد إبراهيم مسألة تمديد التعاقد والتركيز مع الفريق من أجل العودة لحسابات السويسرى كريستيان جروس بعدما ابتعد عن الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، وتأتى الفرصة الأخيرة للاعب من أجل تمديد التعاقد قبل نهاية الموسم الجارى حتى يستفيد الفريق من خدماته، خاصة أنه فى حالة عدم تجديد التعاقد سيلجأ النادى إلى تسويقه فى الصيف المقبل، حتى يستفيد من وراءه ماليا خاصة أنه سيمكنه فى شهر يناير المقبل التوقيع لأى نادى بشكل مجانى وهو ما يرفضه مسئولو النادى الأبيض حفاظا على حقوق النادى.