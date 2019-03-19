شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ11 بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ11 بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الأولمبى مع سموحة والأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع هليوبوليس والزمالك مع طلائع الجيش .

بينما تقام الجولة الـ 12 غدًا الأربعاء بلقاءات بين كل من الأهلى مع سموحة والأولمبى مع سبورتنج والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش .