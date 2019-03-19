شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ11 بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ11 بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الأولمبى مع سموحة والأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع هليوبوليس والزمالك مع طلائع الجيش .
بينما تقام الجولة الـ 12 غدًا الأربعاء بلقاءات بين كل من الأهلى مع سموحة والأولمبى مع سبورتنج والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش .
كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات قوية فى الجولة الـ11 بدورى محترفى كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.