بث مباشر مشاهدة مباراة نجران والخليج يلا شوت Livehd7 |دوري الدرجة الأولى| تابع لايف رابط الاسطورة...

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مشاهدة مباراة نجران والخليج

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ترتيب الفرق بالدوري السعودي

نادي الخليج يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وذلك من أصل 28 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر في ست مباريات، وله تسعة أهداف رصيد أهداف حتى الآن، بينما نادي نجران يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة، وذلك بعد أن خاض 28 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في ثمان مباريات، وخسر في تسع مباريات، وله رصيد أهداف سبعة حتى الآن,

بطاقة المباراة

مباراة نجران والخليج

مباريات الدرجة الاولى بالسعودية

الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري السعودي

تحكيم سلطان الحربي

مساعد حكم عيسى الخيبري

مساعد حكم عبد العزيز البريه

على إستاد جامعة نجران

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز الخليج بنتيجة 1-0

توقيت المباراة الساعة 4:05 عصرًا بتوقيت السعودية

البث المباشر

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