الان تتابع مدرب توتنهام يرشح برشلونة للفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن برشلونة يملك الأفضلية للتفوق على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ورشح بطل إسبانيا لإحراز اللقب للمرة السادسة.

واستعاد يونايتد عافيته مع المدرب المؤقت أولي جونار سولشار، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في نهاية العام

الماضي، وفاز 14 مرة في 19 مباراة في كل المسابقات.

لكن بوكيتينو يشعر أنه لا يزال أمام يونايتد الكثير من العمل لإمكانية التنافس مع برشلونة الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

وقال بوكيتينو مدرب إسبانيول السابق للصحفيين “إذا كنت سأرشح فريقا واحدا للفوز بدوري الأبطال فهو برشلونة.

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“(مدرب برشلونة إرنستو) بالبيردي يؤدي عملا رائعا ويملك الفريق العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي ولديه ليونيل ميسي.

“أعتقد أنه تم بناء فريق مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة الماضية للفوز بأشياء لكن أعتقد أن برشلونة يتقدم بخطوة على

مانشستر يونايتد”.

وسيلعب توتنهام مع مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري الأبطال بينما قال بوكيتينو إن فريق بيب جوارديولا تم إعداده للفوز باللقب.

وقال بوكيتينو “إنه من الواضع أنه تم إعداد مانشستر سيتي للفوز ودون أي بديل عن الفوز”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “سنحاول التنافس. ندرك أنه في البطولات القصيرة يكون مستوى الفريق في تلك الفترة مهما جدا. لدينا الرغبة وسنلعب على استاد جديد أمام 62 ألف متفرج وهذا سيمنحنا طاقة استثنائية”.

ومن المنتظر أن ينتقل توتنهام إلى ملعبه الجديد قبل أن يستضيف سيتي في التاسع من أبريل نيسان المقبل.