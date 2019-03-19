الان تتابع استدعاء نيمار والقطري الخليفي إلى محكمة كاتالونيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

أرجأت محكمة إسبانية هذا الأسبوع إلى 27 سبتمبر النظر في الدعوى القضائية بين البرازيلي نيمار وناديه السابق برشلونة المرتبطة بالمكافآت لدى تجديد عقده، بحسب ما أفادت السلطات القضائية.

ولم تكشف السلطات تفاصيل هذه القضية، لكن الصحف الإسبانية أشارت إلى إمكانية مثول نيمار والقطري ناصر الخليفي، رئيس ناديه الحالي باريس سان جرمان، أمام المحكمة الناظرة في القضية.

وأوضحت محكمة كاتالونيا أن “الإجراء الذي كان من المقرر أن يقام في 21 مارس الحالي، بين نيمار دا سيلفا جونيور ونادي برشلونة لكرة القدم تم إرجاؤه. الموعد الجديد حدد في 27 من الشهر ذاته”.ولم تحدد المحكمة أسباب الإرجاء.

وأقام النادي “الكاتالوني” دعوى بحق نيمار لخرقه العقد المبرم بين الطرفين بعد أقل من عام على توقيعه تجديد عقده لمدة خمس سنوات، وذلك بانتقاله في صيف 2017 الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده.

ويطالب برشلونة بتعويض قدره 8,5 ملايين يورو للعطل والضرر كما رفض تسديد مبلغ مقداره 26 مليون يورو لنيمار، كانت ضمن مكافآت مالية مرتبطة بالعقد الجديد الذي وقعه مع النادي “الكاتالوني”.

ورد نيمار بإقامة دعوى ضد برشلونة لدى دائرة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن هذه المكافآت، لكن المنظمة العالمية أقفلت هذا الملف العام الماضي.

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وكشفت صحيفة موندو الإسبانية أن “سلطات الضرائب في إسبانيا تحقق في المكافآت التي حصل عليها نيمار لدى تجديد عقده مع برشلونة”.

وبحسب الصحيفة، طلبت السلطات، الضرائب من المحكمة تزويدها كل المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ 26 مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة.

وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال الى سان جرمان، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.

وكان نيمار هدفاً لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا لشبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي الى برشلونة عام 2013.

وواجه العديد من نجوم كرة القدم مشاكل مع سلطات الضرائب الإسبانية في السنوات الأخيرة. ففي يناير الماضي حكم على نجم يوفنتوس الإيطالي حالياً وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وأشار مصدر قضائي الى أن رونالدو عقد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية كلفته، إن كان من ناحية تسديد المتوجب عليه من ضرائب وغرامات أو استبدال حكم السجن بغرامة مالية إضافية، 18,8 يورو.

كما حكم على النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي في 2016 بدفع مبلغ مليوني يورو مع حكم بالسجن لمدة 21 شهرا، استبدل لاحقاً بغرامة إضافية قدرها 252 ألف يورو، وذلك بسبب التهرب الضريبي ايضاً.