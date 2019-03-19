شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: لاعب واحد يمكنه منافسة ميسي على «الحذاء الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.

وأوضحت أن الفرنسي كيليان مبابي يمكن مبكرا جدا اعتباره المنافس الوحيد لمهاجم برشلونة على الجائزة المرموقة، مضيفة: «مبابي يشدد الخناق على ميسي، والفارق بينهما 6 نقاط».

وسجل نجم باريس سان جرمان 26 هدفا في 22 مباراة بالدوري الفرنسي، ما يمنحه 52 نقطة في لائحة ترتيب الجائزة، فيما اقترب ميسي من هدفه الثلاثين في الدوري الإسباني، حيث سجل إلى حدود الساعة 29 هدفا، أي 58 نقطة.