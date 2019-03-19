شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرب النهضة» يستقيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة الكويتي ماهر الشمري، اعتذاره عن الاستمرار في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب ظروفه الخاصة التي تقدم بها لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس لطفي الدوسري، وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب الشمري خلال الفترة التي تواجد بها مدربا للفريق النهضاوي.

من جهته، أصدر مجلس إدارة نادي النهضة قراراً بتعين المدرب التونسي أنيس الشايب مدرب الفئات السنية بالنادي، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، وسوف يقود الشايب الفريق النهضاوي خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين

ويحتل فريق النهضة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، وسوف يلاقي فريق هجر يوم غد (الأربعاء) ضمن الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.