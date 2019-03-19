أخبار مانشستر يونايتد 19-3-2019 سانشيز على أبواب يوفنتوس...

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جدة - عمرو شويل أربكت الهزيمتان المتتاليتان فريق مانشستر يونايتد فى كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم والدورى الممتاز، بعد الصحوة التى عاشها الفريق تحت قيادة مدربه المؤقت أولى جونار سولشاير، إلا أن لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش يرى أن إنهاء الفريق ضمن الأربعة الأوائل فى الدورى يبدو فى المتناول.

أخبار مانشستر يونايتد 19-3-2019 عن تحذير لاعب مانشستر يونايتد من السقوط

وجاءت هزيمة مانشستر يونايتد فى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزى امام ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 السبت بعد الخسارة 2-صفر أمام أرسنال فى الدورى الأسبوع الماضى.

ورغم تبقى ثمانى مباريات على نهاية الموسم، فإن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسى ويتراجع بفارق نقطتين عن أرسنال وثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير فى السباق نحو المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا.

وقال ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد للصحفيين، "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا لنصل لأول أربعة فى الترتيب، لا يمكن أن ندع الأمور تمر بهذا الشكل، هناك الكثير الذى يجب أن نلعب من أجله، لدينا ثمانى مباريات متبقية فى الدورى الإنجليزى الممتاز ونحن نقاتل من أجل أول أربعة مراكز".

واصل لاعب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلاً، "لدينا دورى أبطال أوروبا ايضاً، سنرى ما يمكننا فعله وما نملكه من امكانات ومهارات".

وعلى الرغم من الإخفاقات الأخيرة، فان ماتيتش يرى أنه يجب أن يتم تعيين النرويجى سولشاير كمدرب دائم بعد أن قاد مانشستر يونايتد للفوز فى 14 مباراة من بين 19 منذ توليه المهمة خلفا لجوزيه مورينيو المقال فى ديسمبر الماضي.

اصابة أنطونى مارسيال تمنعة من المشاركة مع منتخب بلاده

جاءت ضمن أخبار مانشستر يونايتد 19-3-2019 تأكيد الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، على موقعه الإلكترونى، أن إصابة فى الركبة أجبرت مهاجم مانشستر يونايتد أنطونى مارسيال على الانسحاب من تشكيلة فرنسا التى تواجه مولدوفا وأيسلندا هذا الشهر، فى تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وأضاف الاتحاد الفرنسى، "لاعب وسط أتلتيكو مدريد توماس ليمار سيحل محل مارسيال الذى يواجه العديد من الصعوبات هذا الموسم بسبب ركبته اليمنى".

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ويأتى انسحاب مارسيال (23 عاماً) من التشكيلة بعد محادثات بين أطباء المنتخب الفرنسى ومانشستر يونايتد الذى شارك معه اللاعب فى الخسارة 1-2 أمام ولفرهامبتون فى دور ربع النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مارسيال عاد لتشكيلة فرنسا لأول مرة منذ عام، بعدما سجل 11 هدفاً فى 30 مباراة بجميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم.

أخبار مانشستر يونايتد 19-3-2019 عقبة امام يوفنتوس لضم سانشيز

ذكر موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالى، أن فريق يوفنتوس يرغب فى التعاقد مع أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس الذى يقاتل على جبهتين فى الوقت الحالى، فى الدورى الإيطالى ودورى أبطال أوروبا، يسعى للحصول على تعزيزات كبيرة بسوق الانتقالات الصيفية، مؤكدا أن البيانكونيرى حدد سانشيز، كهدف له فى الفترة المقبلة، خاصة وأنه قد يغادر أولد ترافورد بعد موسم مخيب للآمال رفقة الشياطين الحمر.

وأشار إلى أنه توجد عقبة وحيدة فى طريق يوفنتوس صوب سانشيز، تتمثل فى الراتب الكبير للنجم التشيلى، حيث يحصل على نحو 20 مليون يورو "خالصة الضرائب" فى الموسم الواحد، موضحا أن يوفنتوس غير مستعد لدفع هذا الراتب فى الوقت الحالي؛ ما قد يغير موقفه تجاه نجم اليونايتد.