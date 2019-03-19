محمد صلاح يغربل تشكيل الفراعنة أمام النيجر...

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جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى، الدفع بمحمود تريزيجيه فى الجبهة اليمنى كجناح أيمن على أن يتم الدفع بعمرو وردة فى الجبهة اليسرى لتعويض غياب محمد صلاح الذى حصل على راحة من المعسكر الحالى للتركيز فى المرحلة الحالية لفريقه فى الدورى الانجليزى ومنحه الفرصة لالتقاط الأنفاس فى البطولة الأشهر بالعالم.

و اختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).