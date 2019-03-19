بايرن ميونيخ يدعم مساعي "الفيفا" لتطوير كأس العالم للأندية

اسماء السيد - عبر كارل-هاينتس رومنيغه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني عن دعمه للمساعي التي يبذلها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير بطولة كأس العالم للأندية.

و أوضح رومنيغه في تصريحات لوسالئل الإعلام المحلية قائلاً :" النظام الحالي لبطولة كأس العالم التي تقام سنوياً بين ابطال القارات ليس لها أي معنى ، ولذلك أتفهم مساعي الاتحاد الدولي لتطوير نظام البطولة وجعلها أفضل".

وعن المعارضة الشديدة التي وجدها الاتحاد الدولي من كبار الأندية الأوروبية ، علق رئيس النادي البافاري بقوله :" الامر لا يتعلق سوى بغياب الطريقة الإيجابية للتواصل بين الاتحادين الدولي والأوروبي والأندية الأوروبية ، لذلك اطالب "الفيفا" بفتح حوار بناء بين الأطراف المعنية من أجل التوصل الى اتفاق مرضي للجميع".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن إطلاق نظام جديد لبطولة كأس العالم بداية من عام 2021 بمشاركة 24 نادياً على ان تقام البطولة كل اربعة اعوام ، وهو المقترح الذي وجد معارضة من كبار الأندية الأوروبية التي بررت موقفها بكون اجندة المنافسات الرسمية الحالية مثبتة لغاية عام 2024 و يستحيل تعديلها لتتماشى مع روزنامة "الفيفا" الجديدة في حال إقرار مقترح مونديال الأندية.

ويفهم من تصريحات رئيس نادي بايرن ميونيخ بأن كبار الأندية الاوروبية لا تعارض فكرة الاتحاد الدولي، و لكنها تطلب منه مناقشتها في قضية الأجندة قبل إقرارها بشكل رسمي ، حيث تمارس ضغوطاتها لتأجيل هذا القرار مع المحافظة على مزاياها في البطولة كما هو معمول به حالياً ، إذ ان بطل دوري أبطال أوروبا يبدأ خوض منافسات مونديال الاندية من الدور نصف النهائي ، أي انه لا يمكث في بلد المستضيف سوى بضعة ايام ، في الوقت يرغب "الفيفا" بإقامتها كبطولة مجمعة لكافة الأندية من كافة القارات وخلال ذات الفترة الزمنية.