شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافآت التأهل الأفريقى تحفيزًا لعبور المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، للاعبى الفريق الأبيض، مكافآت التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، والتى ستقام على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

وحرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تقديم التهنئة للاعبين على عبور المجموعات بالصدارة بعدما حصد الفريق 9 نقاط، حيث حرص على الشد من أزرهم وتحفيزهم قبل مباراة المقاولون العرب، مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن مباراة نصر حسين داى الأخيرة، حيث سيدفعهم الفوز على دخول مواجهة الأهلى فى قمة الدورى المقرر لها يوم 30 مارس، وفارق النقاط 4 لصالح الأبيض، فى حالة تحقيق الفوز أمام ذئاب الجبل.