شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. كشف حساب جروس مع الزمالك بعد التأهل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قاد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، فريقه للتأهل إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى جمعت بينهما على استاد 5 يوليو بالجزائر.

حقق جروس الكثير من الانتصارات مع الزمالك، ما جعل الجماهير تطمح فى عودة البطولات للقلعة البيضاء تحت قيادته، خاصة بعدما عبر دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، الذى يسعى الأبيض للمنافسة خلالها على التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه، ويستعرض ”الخليج 365” كشف حساب جروس مع الزمالك بعد التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية..





- جروس يحقق صدارة الدورى للزمالكنجح جروس مع الزمالك فى تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 52 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 16 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى مباراة واحدة.

فيما يُعد الزمالك اقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 48 هدفًا مقابل 18 هدفًا استقبلتهم شباكه ليحتل المركز الثانى فى قائمة أقوى خط دفاع هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن الأهلى.



- الصدارة الأفريقية والتشابه مع فيريرا - الصدارة الأفريقية والتشابه مع فيريرا نجح الزمالك فى التأهل لدور ربع النهائى بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حققهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 مواجهات والهزيمة فى مباراة، كما اصبح أقوى فرق مجموعته تسجيلاً للأهداف بعدما أحرز 9 أهداف خلال ست مباريات متفوقًا على جميع منافسيه فى المجموعة الرابعة، فيما حل فى وصافة أكثر الفرق تهديفًا بدور المجموعات بفارق هدف عن فريق نهضة البركان المغربى والذى صعد متصدرًا عن المجموعة الأولى.

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تصدر الزمالك للمجموعة يُعيد للجماهير ما حققه البرتغالى فيريرا مع الأبيض فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2015، وذلك بعدما تواجد فى المجموعة الثانية والتى ضمت إلى جواره أندية: "أورلاندو بيراتس وليوبارد دو دوليسى والصفاقسى التونسى"، ليتصدر الأبيض مجموعته برصيد 15 نقطة بعد الفوز فى 5 مباريات والهزيمة فى مباراة واحدة، إلا أنه خرج من دور نصف النهائى على يد النجم الساحلى بعدها.

وبالمقارنة بين جروس وفيريرا، نجد أن فيريرا حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مباراة فيما هُزم فى مثلها خلال أول 10 مباريات له مع الزمالك فى الكونفدرالية.

فيما حقق جروس الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 3 مواجهات والهزيمة فى مباراتين خلال أول 10 مباريات له مع الزمالك فى الكونفدرالية.



- مباريات جروس مع الزمالك فى 260 يومًا - مباريات جروس مع الزمالك فى 260 يومًا 260 يومًا هى عمر تواجد جروس فى الزمالك، منذ أن تولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم الجارى، قاد الفريق خلالها فى 37 مباراة بواقع 21 مباراة فى الدورى و10 مباريات فى الكونفدرالية و4 مباريات ببطولة كأس زايد للأندية العربية ومباراتين فى كأس مصر.

وحقق جروس الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 9 مباريات وهزم فى 4 مباريات، فيما سجل معه اللاعبون 72 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.