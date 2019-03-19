شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواصل تدريباته ببرج العرب.. والننى ينضم للمعسكر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى استعداداته للمباراتين المقبلتين أمام النيجر ونيجيريا، بتدريب مسائى على أرضية ملعب استاد برج العرب الفرعى حيث تكتمل الصفوف بتواجد محمد الننى اليوم فى التدريبات بعد حصوله على راحة خلال اليومين الماضيين لقضاء إجازة مع أسرته فى البحر الأحمر.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.