كتب حاتم رضا
رغم تأهل المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى، إلى بطولة أمم أفريقيا رسميًا، إلا أن المدير الفنى للفراعنة يرغب فى تحقيق الفوز على النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، لتصدر المجموعة من ناحية ورفع الروح المعنوية للاعبين والتأكيد على قدرتهم فى التتويج بلقب الكان المقبل، لاسيما أنه يقام فى مصر.
ويواجه المنتخب الوطنى بعض الصعوبات والمطبات قبل مواجهة النيجر، ويرغب الجهاز الفنى فى تجاوزها لتحقيق الهدف المطلوب.
سوء الأرضية
قرر خافيير أجيرى،...
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب يواجه 5 مطبات أمام النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.