المنتخب يواجه 5 مطبات أمام النيجر

كتب حاتم رضا

رغم تأهل المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى، إلى بطولة أمم أفريقيا رسميًا، إلا أن المدير الفنى للفراعنة يرغب فى تحقيق الفوز على النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، لتصدر المجموعة من ناحية ورفع الروح المعنوية للاعبين والتأكيد على قدرتهم فى التتويج بلقب الكان المقبل، لاسيما أنه يقام فى مصر.

ويواجه المنتخب الوطنى بعض الصعوبات والمطبات قبل مواجهة النيجر، ويرغب الجهاز الفنى فى تجاوزها لتحقيق الهدف المطلوب.

سوء الأرضية

قرر خافيير أجيرى،...