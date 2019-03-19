لاعب واحد يستطيع منافسة ميسي على "الكرة الذهبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسباق جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح المصدر أن الفرنس كيليان مبابي يمكن، مبكرًا جدًا، اعتباره المنافس الوحيد لمهاجم برشلونة على الجائزة المرموقة التي تمنح بنهاية الموسم لأفضل هداف في بطولات القارة العجوز.

وأضاف: "مبابي يشدد الخناق على ميسي، رغم أن الفارق بينهما 6 نقاط إلى حدود الساعة، مما يعني 3 أهداف".

وسجل نجم باريس سان جرمان 26 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الفرنسي، ما يمنحه 52 نقطة في لائحة ترتيب الجائزة.

فيما اقترب ميسي من هدفه الثلاثين في الدوري الإسباني، حيث سجل إلى حدود الساعة 29 هدفًا (أي 58 نقطة).

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وبعيدا جدا.. يحتل اللاعب فابيو كوالياريلا "سامبدوريا الإيطالي" المركز الثالث بـ21 هدفا (42 نقطة)، متبوعًا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، الذي سجل 19 هدفا (38 نقطة).

ويتم احتساب عدد نقاط الهدف الواحد بناء على تصنيف يعتمد على قوة كل بطولة دوري في أوروبا.

وتمنح نقطتان عن كل هدف في بطولات الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والإسباني والألماني.

وفي ديسمبر الماضي، تسلم ميسي جائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في مسيرته، متفوقا على المصري محمد صلاح "ليفربول"، والإنجليزي هاري كين "توتنهام".

وسجل ميسي 34 هدفا في 68 مباراة خلال الموسم الماضي، محتفظا بالجائزة التي توج بها أعوام 2010 و2012 و2013 و2017.