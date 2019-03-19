83 صفحة شروط الفيفا للكويت مقابل المونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كراسة شروط من 83 صفحة أمام الاتحاد الكويتي لترشيحه كمستضيف لبعض مباريات كأس العالم 2022 حال إقرار زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا في النهائيات المقررة في قطر.
وتضمنت كراسة الشروط تقديم معلومات عامة وسياسية واقتصادية وإعلامية وتسويقية، بالإضافة إلى ضرورة توفر مواصفات عالية في الاستادات والملاعب والأندية، وكذلك مباني الإقامة والمطارات، وسهولة توفر وسائل المواصلات والأمن والأمان، وعدد من المتطلبات الأخرى، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
أبرز ما جاء في الشروط
- أن تكون البنية التحتية والخدمات عالية الجودة
- توفر 3 استادات يتسع كل واحد منها لـ60 ألف متفرج
- توفر أعلى جودة لمستويات البث التلفزيوني والمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات
- شبكة طرق ومواصلات بعيدة عن الكثافة المروية والإقامة
- توفر فنادق صالحة للسكن وشقق فندقية ووحدات سكنية
- تقديم ضمانات بأن تكون استضافة
- البطولة مرتبطة بالسعي لتحقيق تغيير إيجابي
- السماح بدخول رعايا الكيان الصهيوني كأمر واجب التنفيذ من قبل الفيفا
- احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة
- إنشاء محاكم جديدة إضافية لتسريع محاكمة المشجعين وغيرهم.
- السماح ببيع الكحول، وهو الأمر التي تمنعه الأنظمة بالكويت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.