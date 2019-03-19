83 صفحة شروط الفيفا للكويت مقابل المونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كراسة شروط من 83 صفحة أمام الاتحاد الكويتي لترشيحه كمستضيف لبعض مباريات كأس العالم 2022 حال إقرار زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا في النهائيات المقررة في قطر.

وتضمنت كراسة الشروط تقديم معلومات عامة وسياسية واقتصادية وإعلامية وتسويقية، بالإضافة إلى ضرورة توفر مواصفات عالية في الاستادات والملاعب والأندية، وكذلك مباني الإقامة والمطارات، وسهولة توفر وسائل المواصلات والأمن والأمان، وعدد من المتطلبات الأخرى، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

أبرز ما جاء في الشروط