شكرا لقرائتكم المقاصة تجهز الداخلية لمواجهة النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي .

وكان فريق الداخلية قد حصل على راحة سلبية استمرت لمدة ثلاثة أيام، بعد التعادل مع مصر المقاصة سلبياً ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

و يستغل فريق الداخلية فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب معسكر المنتخب الوطني، في الاستعداد لمواجهة النجوم في 31 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر المسابقة .

ويحتل الداخلية المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق من 4 انتصارات و12 تعادل و 10 هزائم