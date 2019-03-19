أخبار كريستيانو رونالدو 19-3-2019 العقوبات فى انتظار الدون...

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جدة - عمرو شويل يترقب اللاعب البرتغالى كريسيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالى قرار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بشأن فتح التحقيق بسبب احتفاله المثير للجدل خلال المباراة التى جمعت بين ناديا يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا والذى انتهى بفوز الفريق الإيطالى بثلاثية نظيفة.

أخبار كريستيانو رونالدو 19-3-2019 عن احتفال اللاعب البرتغالى

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، امس،، فتح تحقيق فى احتفال كريستيانو رونالدو المثير للجدل خلال المباراة التى جمعت بين ناديا يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

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وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" فى فوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة، قبل أن يحتفل بالصعود للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بطريقة غير لائقة أمام جماهير اتلتيكو مدريد.

ذكرت شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، سيناقش احتفال كريستيانو رونالدو يوم 21 مارس الجارى، حيث تعقد لجنة الانضباط إجتماعاً لمناقشة الواقعة.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر تغريم دييجو سيميونى المدير الفنى لنادى أتلتيكو مدريد الإسبانى 20 ألف يورو، بعدما احتفل بنفس الطريقة فى مباراة الذهاب التى انتهت بخسارة يوفنتوس بهدفين دون مقابل.

تفاصيل عقوبة الدون

تضمنت أخبار كريستيانو رونالدو 19-3-2019 عن من الممكن ان يتعرض رونالدو للايقاف لمدة مباراة فى دورى الابطال مما يؤدى الى غيابه امام أياكس أمستردام الهولندى الفريق الذى اوقعته قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أوقعت امام اياكس او من الممكن ان تكون الغرامة مالية كما حدث مع دييجو سيميونى.