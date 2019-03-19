شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 19-3-2019 ماني يواصل فى حصد الأرقام القياسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار ليفربول يوم 19-3-2019 فى تصريحات لأندى روبرتسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزى أن الفوز على فولهام الإنجليزى كان مهما للغاية، حيث وحصد الريدز ثلاث نقاط حاسمة فى الدورى، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، بفضل ركلة جزاء فى الدقيقة 80 نفذها جيمس ميلنر بنجاح.

أخبار ليفربول يوم 19-3- 2019 عن تصريحات روبرتسون عقب الفوز على فولهام

وقال روبرتسون فى تصريحات لموقع ليفربول: "كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا، كان يجب علينا الحصول على النقاط الثلاث، سيطرنا على المباراة فى الشوط الأول والثانى، والهدف الذى هز شباكنا جاء من خطأ غير متوقع، هذه الأمور تحدث فى كرة القدم ولحسن الحظ حصلنا على ركلة جزاء سددها ميلنر بنجاح".

وأضاف روبرتسون أن ليفربول مر بأسبوع كبيراً حيث يقاتل الجميع من أجل تفادى الهبوط ومن اجل الصعود فى دورى أبطال أوروبا وظهر هذا الجهد فى مواجهة بايرن ميونخ الالمانى فى مباراة اياب الدور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا فى المواجهه التى تتحدث عن نفسها، ومن حسن الحظ نجحنا فى العودة للدورى بفوز يحفظ فرصنا فى الفوز باللقب.

وأضاف روبرتسون عن ميلنر، قائلاً: "هو الرجل الأكثر خبرة فى الفريق، وبالفعل سبق له الفوز باللقب الذى نسعى جميعاً من أجله. تجربته بالغة الأهمية بالنسبة لنا. جميعنا نؤمن به، وهذا كافى بالنسبة لنا".

ماني يواصل فى حصد الأرقام القياسية

شملت أخبار ليفربول يوم 19-3-2019 استمرار ساديو مانى بأدائه الفردى المتميز مع هدفه العشرين هذا الموسم، خلال الانتصار الذى تحقق على فولهام بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.

وبفضل هدفه، حقق السنغالى الدولى رقما قياسيا فى الدورى، كما عزز من فرصه فى التنافس على لقب هداف.

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والأرقام التى حققها مانى عقب مباراة فولهام وتمثلت في

نسبة دقة تسديداته اللاعب على المرمى 49%، حيث لم يسدد خارج إطار المرمى سوى 34 مرة من أصل 69.

وصل مانى إلى هدفه رقم 40 مع الريدز فى بطولة الدورى.

ووصل عدد الأهداف التى سجلها اللاعب السنغالى مع فريقه فى الموسم الجارى إلى 20 هدفا.

حقق مانى رقما قياسيا متمثلا فى أكبر عدد من الأهداف للاعب سنغالى فى موسم واحد من الدورى الإنجليزى، متخطيا ديمبا با صاحب الـ16 هدفاً فى موسم 2011- 2012.

كما سجل مانى 11 هدفا فى آخر 11 مباراة له مع الريدز.

وسجل اللاعب 9 أهداف فى الدورى الإنجليزى خلال عام 2019.

ووصل عدد الأهداف التى سجلها مانى خارج الديار فى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى إلى 7 أهداف.