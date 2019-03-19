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الزمالك يناقش مقترح شراء طائرة خاصة لفريق الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة الزمالك مقترحًا من أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة السابق، الذى تواجد مع البعثة البيضاء فى رحلة الجزائر الأخيرة بطلب المشاركة فى طائرة خاصة تحمل اسم وعلم الفريق، حتى يكون الأبيض أول نادى مصر يمتلك طائرة خاصة –على حد قوله-.

كما أنه يرى وفقًا لمقترحه المقدم لمجلس الزمالك، أن المشاركة مع إحدى الشركات فى الطائرة الخاصة سيوفر على الأبيض نفقات الرحلات المختلفة خارج البلاد، وهو ما سيدرسه مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والتى ستقام على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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