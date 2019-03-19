شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش مقترح شراء طائرة خاصة لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة الزمالك مقترحًا من أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة السابق، الذى تواجد مع البعثة البيضاء فى رحلة الجزائر الأخيرة بطلب المشاركة فى طائرة خاصة تحمل اسم وعلم الفريق، حتى يكون الأبيض أول نادى مصر يمتلك طائرة خاصة –على حد قوله-.

كما أنه يرى وفقًا لمقترحه المقدم لمجلس الزمالك، أن المشاركة مع إحدى الشركات فى الطائرة الخاصة سيوفر على الأبيض نفقات الرحلات المختلفة خارج البلاد، وهو ما سيدرسه مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والتى ستقام على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

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