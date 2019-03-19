شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يرفعون شعار "المقاتلون الخمسة" فى مشوار الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن نجاح فريق الزمالك فى التأهل إلى ربع نهائى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، من فراغ، بل جاء بعد تعب ومشقة من لاعبى الفريق خلال رحلة الأبيض بالبطولة الأفريقية.

ومن أبرز اللاعبين الذين رفعوا شعار "المقاتلون الخمسة" خلال دور المجموعات بالبطولة، الذى شهد تصدر الزمالك لمجموعته خلالها، كل من يوسف اوباما، وجنش، وفرجانى ساسى، ومحمود علاء بالإضافة إلى عبد الله جمعة

محمود جنش "حائط صد"

يومًا بعد يوم يثبت محمود عبد الرحيم جنش أحقيته فى حراسة مرمى الفريق الأبيض، بعد رحيل أحمد الشناوى إلى فريق آخر، واعتماد الجهاز الفنى بقيادة جروس على جنش، كما أثبت جدارته فى المواقف الصعبة، فى ظل تصديه لأكثر من تسديدة خلال مباريات الزمالك مع منافسيه بالكونفدرالية.

يوسف أوباما لاعب بدرجة مقاتل

رغم أن يوسف أوباما من الأساسيين فى قائمة الزمالك بالمباريات سواء المحلية أو الأفريقية، إلا أنه كان أحد المقاتلين بدور المجموعات بالكونفدرالية، بعد أن سجل هدف التعادل أمام بترو أتليتكو الأنجولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات، والذى سهل مهمة فى اللقاء التالى

Advertisements

محمود علاء هداف الدفاع

استطاع محمود علاء هداف الدورى والزمالك، أن يسجل هدفًا خلال مباراة فريقه أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، كما أنه يتميز بالمراوغة والمهارة داخل الملعب ما زاد رصيد الفريق ونقاطه فى البطولة

فرجانى ساسى هو الأساسى

رغم أن فرجانى ساسى يساهم دائمًا فى تقدم الفريق محليًا وأفريقيًا، إلا أنه خلال دور المجموعات بالكونفدرالية سجل هدفًا للفريق أمام جورماهيا، بالجولة الخامسة، والتى انتهت بفوز الأبيض برباعية، كما أن ساسى أحرز أول أهدافه خلال لقاء الزمالك مع القطن التشادى.

عبد الله جمعة

لفت عبد الله جمعة أنظار الجماهير خلال مباريات الزمالك بالكونفدرالية، فى ظل تألقه، ومهاراته داخل المستطيل الأخضر، حتى أن الجماهير هتفت له بلقاء جورماهيا، فضلاً عن تمريراته القوية فى مباراة الأبيض أمام نصر حسين داى.