شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر مندوب الزمالك فى قرعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر أحمد زاهر، المدير الإدارى للزمالك، قرعة الكونفدرالية التى ستقام غدًا بالقاهرة، ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك فى ربع نهائى الكونفدرالية، مع أحد المتأهلين كوصيف للمجموعات الأخرى، وهم: حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماهيا الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض فى مرحلة المجموعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، التى ستقام على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.