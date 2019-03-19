شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه المقاصة وديا استعدادًا للنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، فى الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوى.

وكان فريق الداخلية قد حصل على راحة سلبية استمرت لمدة ثلاثة أيام، بعد التعادل مع مصر المقاصة سلبيًا ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويستغل فريق الداخلية فترة توقف مسابقة الدورى العام بسبب معسكر المنتخب الوطني، فى الاستعداد لمواجهة النجوم فى 31 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر المسابقة .

ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق من 4 انتصارات و12 تعادل و10 هزائم.