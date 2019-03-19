معسكر لا يليق ورحلات طيران مرهقة.. لاعبو منتخب مصر للمصارعة يعتذرون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تقدم المصارع هيثم فهمي، صاحب ذهبية البحر المتوسط الأخيرة بإسبانيا، باعتذار عن عدم التواجد في معسكر الفريق، نظرا لسوء اختيار مكان مناسب يليق بأبناء مصر.

ونشر فهمي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، صورا للمعسكر الذي كان مقرر أن يتواجد به أعضاء منتخب مصر للمصارعة خلال الفترة المقبلة.

وكتب المصارع المصري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:" يقدم فريق ولاعبين منتخب مصر الاعتذار عن التواجد في معسكر المنتخب نظرا لسوء اختيار مكان مناسب يليق بأبناء مصر".

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وأضاف:" نلفت نظر الاتحاد المصري مرة اخري للأخطاء الإدارية المتكررة وهي: ١- سوء اختيار توقيت سفر البعثة للمشاركة في البطولات والذي يتسبب في اظهار الفريق بأسوأ حالاته و اختلال إداري كبير.

٢- حجز أسوأ و أرخص انواع رحلات الطيران الذي يسبب إرهاق شديد للبعثة (مع تأخر البعثة يعني كارثة)

٣-عدم استقرار المدربين والمدير الفني مع البعثة رغم ان البعثة مكونة من عدد كبير مما يتسبب في تشتيت المدرب واللاعبين أثناء المباريات.

٤- دائما مقولة (مفيش فلوس) رغم سفر عدد كبير من الاعبين علي نفقاتهم الخاصة مع العلم سفر هؤلاء اللاعبين علي حساب أبطال المنتخب الأساسيين دون النظر لمستوي اللاعبين و امكانية تمثيل مصر في الاساس أو لا.