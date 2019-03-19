رياضة | نجم الأهلي على أعتاب الدوري الفنلندي

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اقترب مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر من الانضمام إلى الدوري الفنلندي خلال الفترة القادمة، بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودي.

وينتظر مؤمن زكريا وصول عرضا رسميا من أحد الفرق الفنلندية خلال الساعة القليلة القادمة للانضمام إليها لمدة 6 شهور قبل أن يعود إلى صفوف النادي الأهلي.

يذكر أن فسخ نادي أحد السعودي تعاقده مع مؤمن زكريا بعد أيام من إتمام تعاقده مع اللاعب على خلفية الأزمة التي نشبت بين مؤمن واحد المسؤولين بالنادي السعودي.

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