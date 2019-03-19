رياضة | تشافي: ميسي الأفضل عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي: ميسي الأفضل عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري، بزميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، مؤكدا أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "في كل يوم هو الأفضل، ميسي لا يصدق، في رأيي هو الأفضل في تاريخ اللعبة، ليس في الفترة الحالية فقط، بل في التاريخ".

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أضاف: "ما يفعله مبهر، في كل مباراة يصنع الفارق منذ 12 عاما تقريبا، كنت ألعب معه وأرى مهاراته، هو مميز للغاية لذلك هو الأفضل في التاريخ أنا متأكد من ذلك".

ونجح ميسي مساء أمس الأحد في قيادة برشلونة للفوز على ريال بيتيس بنتيجة 4 ـ 1 في الليجا، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك"، وصنع هدفا، كما أنه حطم العديد من الأرقام القياسية منها وصوله للفوز رقم 333 في الدوري الإسباني ليكون ثاني أكثر لاعب خلف إيكر كاسياس صاحب الـ334 انتصارا.

جدير بالذكر أن تشافي لعب مع ميسي 11 موسما وحققا العديد من الإنجازات منها السداسية التاريخية في 2009.