رياضة | "كاسياس" يشيد بصفقة ريال مدريد الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاسياس" يشيد بصفقة ريال مدريد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، بتعاقد فريقه السابق ريال مدريد، مع زميله البرازيلي إيدير ميليتاو، لتدعيم خط دفاع الملكي بداية من الموسم المُقبل.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام، التعاقد مع ميليتاو، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 50 مليون يورو، ليُصبح أغلى مدافع في تاريخ الميرنجي.

وقال كاسياس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ميليتاو صفقة رائعة لريال مدريد، فهو لاعب جيد للغاية، ولديه مستقبل باهر، ومقتنع بأنه سيُحقق الألقاب مع الفريق".

وأضاف: "بورتو تعاقد مع ميليتاو حين كان صغيرًا للغاية، وأظهر شخصيته، وهو شخص رائع ويريد القيام بالأشياء بشكل صحيح".

وأردف "أخشى قليلا عليه من التكيف في إسبانيا، ودائما أقول له حين تصل إلى مدريد ستدرك ما أنت فيه".

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وأوضح أن "مركز ميليتاو المُفضل قلب الدفاع، حيث يشعر براحة أكبر".



عودة زيدان

وعن عودة زيدان، قال: "أحببت ذلك وسعيد للغاية، وعودته تعني أن الأمور لم تسر على ما يرام، ووصوله سبب الأمل والطاقة لجميع جماهير ريال مدريد، لإعادة تحقيق الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة".

وتابع: "ريال مدريد؟ لا يمكن العيش على الماضي، لا بالخير أو الشر، وحين لا يُنافس الريال على الألقاب فهو أمر مُحبط بالنسبة لي، ويجب أن نُقدر ما تحقق في السنوات الأخيرة، لكن الجماهير دائمًا تريد أن ترى الفريق في المقدمة".

وبشأن ثنائي حراسة مرمى الملكي، واصل "كيلور نافاس يجب أن يحظى بكل احترام لأنه ساهم في حصد دوري الأبطال 3 مواسم على التوالي، وأعتقد أنه كان على مستوى عال".

وختم "كورتوا جاء بطموح ورغبة هائلة، لذا فإن الفائز سيكون ريال مدريد من هذه المنافسة".